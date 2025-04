Quando è l’Arsenal vs Crystal Palace? Data ora di kickoff canale TV e streaming live per il gioco riorganizzato

l'Arsenal spera di estendere il loro record perfetto contro il Crystal Palace in questa stagione Quando le parti si incontrano per l'ultima volta nel 2024/25 allo stadio Emirates.I Gunners hanno battuto gli Eagles 5-1 a Selhurst Park il 21 dicembre, anche se Ismaila Sarr ha disegnato brevemente il livello dei padroni di casa con uno dei quattro gol del primo tempo tra le squadre.Tre giorni prima, Palace è andato avanti all'Arsenal nei quarti di finale della Coppa EFL prima di perdere 3-2, con Gabriel Jesus che ha segnato una tripletta.Ecco cosa devi sapere sulla terza partita riorganizzata della campagna tra i lati, tra cui la Data, il tempo di kickoff e come guardare la partita della Premier League.

