Quali sono i danni per l’Italia con i dazi del 200% sul vino annunciati da Trump

Trump ha minacciato dazi del 200% sul vino. Se il presidente americano dovesse dare seguito alla promessa, per i produttori italiani si produrrebbe un danno enorme. L'allarme di Federvini: "Guardando alle sole esportazioni italiane verso gli Usa parliamo di un valore di circa 2 miliardi di euro all'anno". Leggi su Fanpage.it ha minacciatodelsul. Se il presidente americano dovesse dare seguito alla promessa, per i produttori italiani si produrrebbe un danno enorme. L'allarme di Federvini: "Guardando alle sole esportazioni italiane verso gli Usa parliamo di un valore di circa 2 miliardi di euro all'anno".

