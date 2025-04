Lanazione.it - Punkcake sul palco di Firenze Rocks. Aprono il concerto dei Green Day. A metà giugno esce il loro album

ne hanno combinata un’altra delle. La band valdarnese, protagonista assoluta dell’ultima edizione di X Factor, aprirà ildeiDay alin programma per domenica 15alla Visarno Arena, nel cuore del Parco delle Cascine. Si tratta di un’opportunità unica per Damiano Falcioni e soci, che avranno l’onore di suonare sullo stessoscenico assieme ad assolutetar della musica internazionale. Conun altro gruppo valdarnese, i Revue, reduci da un tour all’estero, che si erano guadagnati un posto alclassificandosi al primo posto al College Clash, il contest musicale organizzato dall’associazione no profit Volont Music. Per isi profila dunque un grande balzo in avanti a livello artistico. In una sola giornata incontreranno i Weezer, famosissimo gruppo statunitense alternative rock, Shame, Bad Nerves e si daranno il cambio con iDay, storici esponenti del punk rock californiano, in vetta alle classifiche in tutti i decenni dagli anni Novanta fino ad oggi con successi intramontabili.