Ilgiorno.it - Punk, donne e montagna protagonisti al Bloom

La potenza delhardcore e delle sue filiazioni musicali, come emo e screamo, in un quadruplo concerto che trasuderà energia e furia. E poi il teatro, con 3 figure classiche che verranno rilette da un punto di vista femminile. E ancora, il grande cinema di, i giochi di carte collezionabili e una full immersion nei cortometraggi candidati ai David di Donatello di quest’anno. Musica, cinema e molto altro in una lunga settimana di eventi, che partirà già stasera e arriverà fino al weekend. È quanto proporrà ildi Mezzago, dove le iniziative cominceranno oggi alle 21 con un nuovo appuntamento della rassegna “Corto che passione“: tra le poltroncine rosse diCinema ci si potrà godere una selezione di cortometraggi italiani che corrisponde all’intera cinquina dei candidati al David di Donatello 2025.