Pubblicati online i numeri privati di Mattarella Meloni e ministri | indaga la Polizia Postale

online sulle quali è possibile accedere ai numeri di telefono privati di alcune fra le più importanti cariche dello Stato, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fino a ministri della Difesa e degli Interni, Guido Crosetto e Matteo Piantedosi. Lo ha scoperto l’esperto di informatica Andrea Mavilla, che ha subito informato le autorità.L’Agenzia nazionale per la Cybersicurezza sembra sottovalutare il caso, mentre la Polizia Postale ha avviato un’indagine e l’autorità del Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un’istruttoria.A ricostruire la vicenda è il Fatto Quotidiano, secondo cui Mavilla ha avvertito tutti il 17 marzo, dopo aver scoperto le piattaforme durante una consulenza. In rete si trovano almeno otto piattaforme – di cui tre hanno sede in Russia, Israele e Stati Uniti – sulle quali sono reperibili facilmente migliaia di contatti personali di rappresentanti delle istituzioni a vari livelli. Tpi.it - Pubblicati online i numeri privati di Mattarella, Meloni e ministri: indaga la Polizia Postale Leggi su Tpi.it Ci sono alcune piattaformesulle quali è possibile accedere aidi telefonodi alcune fra le più importanti cariche dello Stato, dal presidente della Repubblica Sergioalla presidente del Consiglio Giorgia, fino adella Difesa e degli Interni, Guido Crosetto e Matteo Piantedosi. Lo ha scoperto l’esperto di informatica Andrea Mavilla, che ha subito informato le autorità.L’Agenzia nazionale per la Cybersicurezza sembra sottovalutare il caso, mentre laha avviato un’indagine e l’autorità del Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un’istruttoria.A ricostruire la vicenda è il Fatto Quotidiano, secondo cui Mavilla ha avvertito tutti il 17 marzo, dopo aver scoperto le piattaforme durante una consulenza. In rete si trovano almeno otto piattaforme – di cui tre hanno sede in Russia, Israele e Stati Uniti – sulle quali sono reperibili facilmente migliaia di contatti personali di rappresentanti delle istituzioni a vari livelli.

