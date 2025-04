Pubblica amministrazione offerte di lavoro per nuovi statali | posto fisso in 5 ministeri

Pubblica amministrazione italiana accusa una carenza di personale che necessita di essere colmata per permettere agli organi statali di poter lavorare nel migliore dei modi. Manca, secondo i dati, un dipendente su tre principalmente a causa del turn over non sempre ottimale dei pensionamenti fin qui attuato ed è quindi necessario assumere. La campagna di reclutamento nella Pa già in atto continua e si implementa di ulteriori 4mila posizioni aperte divise principalmente in 5 ministeri della RePubblica, con le amministrazioni (specie quelle locali) che per assumere potranno anche contare su un più facile utilizzo delle liste di scorrimento.ministeri in carenza di personaleIl Dpcm del 29 gennaio 2025 ha autorizzato e finanziato 4mila nuove assunzioni che andranno a sopperire le carenze di organico evidenziate nel più recente decreto Pa 2025.

Pubblica amministrazione, offerte di lavoro per nuovi statali: posto fisso in 5 ministeri.

