Psg-Aston Villa | le probabili formazioni

Aston Villa si giocherà mercoledì 9 aprile 2025 alle ore 21 presso lo stadio Parco dei Principi. PSG-Aston Villa: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa si sono appena laureati Campioni di Francia, ed ora possono concentrarsi sulla massima competizione continentale che tanto inseguono. Nella fase a girone unico la squadra di Luis Enrique non si è comportata benissimo tanto da riuscire a strappare la qualificazione ai play-off, dove hanno eliminato il Brest, soltanto grazie alle ultime tre vittorie. Poi agli ottavi ci sono voluti i calci di rigore per eliminare il Liverpool in virtù del doppio 0-1 tra andata e ritorno. Sport.periodicodaily.com - Psg-Aston Villa: le probabili formazioni Leggi su Sport.periodicodaily.com Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2024/2025. I favori del pronostico sono tutti dalla parte dei neo campioni di Francia, ma gli inglesi sono stati la vera sorpresa della competizione e dunque non vanno sottovalutati. Psg-si giocherà mercoledì 9 aprile 2025 alle ore 21 presso lo stadio Parco dei Principi. PSG-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa si sono appena laureati Campioni di Francia, ed ora possono concentrarsi sulla massima competizione continentale che tanto inseguono. Nella fase a girone unico la squadra di Luis Enrique non si è comportata benissimo tanto da riuscire a strappare la qualificazione ai play-off, dove hanno eliminato il Brest, soltanto grazie alle ultime tre vittorie. Poi agli ottavi ci sono voluti i calci di rigore per eliminare il Liverpool in virtù del doppio 0-1 tra andata e ritorno.

PSG-Aston Villa: formazioni, dove vederla in tv e streaming. Arsenal-Real Madrid, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni. Dove vedere Arsenal-Real Madrid in diretta tv e le probabili formazioni. Liverpool-PSG: probabili formazioni, quando e dove vederla. Andata ottavi di finale Champions League: formazioni ufficiali. FantaChampions Sky Sport: le probabili formazioni, i consigli e le prediction. Ne parlano su altre fonti

Pronostico PSG-Aston Villa: c’è un ex tra i parigini e la semifinale - PSG-Aston Villa è un quarto di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. (ilveggente.it)

PSG-Aston Villa: probabili formazioni e dove vederla in Tv e in streaming - Ecco dove vedere PSG-Aston Villa di Champions League in Tv e in streaming. Tutte le informazioni sul match del Parco dei Principi. (tag24.it)

Psg-Aston Villa: dopo il colpo col Liverpool, francesi favoriti per la semifinale - Dopo l’impresa contro il Liverpool, il Psg torna al Parco dei Principi per affrontare un’altra inglese: l’Aston Villa di Unai Emery. Le due squadre si sfidano per la prima volta in Champions League e ... (gazzetta.it)