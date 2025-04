PSG-Aston Villa il pronostico di Champions League | multigol d’obbligo bella la combo

Champions League, che scenderà in campo per le gare d’andata dei quarti di finale. Per quanto riguarda il programma dei match di domani, mercoledì 9 aprile, oltre a Barcellona-Borussia Dortmund, ci sarà anche PSG-Aston Villa, che si affronteranno alle ore 21 al Parco dei Principi.Padroni di casa che nel turno precedente hanno eliminato il Liverpool ai calci di rigore, iscrivendosi dunque nel lotto delle favorite alla vittoria finale. PSG che sta disputando una grande stagione ed arriva a questo appuntamento dopo aver matematicamente conquistato il titolo in Ligue 1 con ben sei turni d’anticipo, dominando fin dall’inizio il campionato.Dalla parte opposta ci sarà un Aston Villa che negli ottavi ha avuto nettamente la meglio del Club Brugge e che si giocherà l’opportunità di conquistare la semifinale. Sololaroma.it - PSG-Aston Villa, il pronostico di Champions League: multigol d’obbligo, bella la combo Leggi su Sololaroma.it Dopo qualche settimana di pausa è pronto a tornare lo spettacolo della, che scenderà in campo per le gare d’andata dei quarti di finale. Per quanto riguarda il programma dei match di domani, mercoledì 9 aprile, oltre a Barcellona-Borussia Dortmund, ci sarà anche PSG-, che si affronteranno alle ore 21 al Parco dei Principi.Padroni di casa che nel turno precedente hanno eliminato il Liverpool ai calci di rigore, iscrivendosi dunque nel lotto delle favorite alla vittoria finale. PSG che sta disputando una grande stagione ed arriva a questo appuntamento dopo aver matematicamente conquistato il titolo in Ligue 1 con ben sei turni d’anticipo, dominando fin dall’inizio il campionato.Dalla parte opposta ci sarà unche negli ottavi ha avuto nettamente la meglio del Club Brugge e che si giocherà l’opportunità di conquistare la semifinale.

