Ilrestodelcarlino.it - Provocò lesioni alle pazienti, altre 5 denunce contro il ‘dottor Silicone’ Stracciari

Bologna, 8 aprile 2025 – Ci sarebbero almenocinque persone, oltre a quelle che hanno già sporto denuncia, che accusano il chirurgo estetico Stefanodi aver causato loroa seguito di suoi interventi. Il medico, già sospeso dalla professione per dodici mesi e sottoposto al divieto di dimora a Pianoro (Bologna) per aver riaperto illegalmente il suo studio sotto sequestro, è stato arrestato ieri dai carabinieri per aver violato nuovamente la misura cautelare.risulta già indagato per reati gravi in ambito sanitario:personali, utilizzo di farmaci non conformi e importazione di dispositivi medici contraffatti. L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Luca Venturi, ha portato sia alla chiusura forzata dell’ambulatorio che alla sospensione del medico per un anno.