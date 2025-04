Province di Salerno ed Avellino | controlli dei NAS in strutture ricettive Su 14 alberghi 10 non conformi

controlli dei NAS nelle strutture ricettive che ospitano scolaresche delle Province di Salerno e Avellino. Otto violazioni amministrative e sequestrati 570kg di alimenti. Chiuso un Albergo e sospese due cucine

controlli del NAS di Salerno presso strutture ricettive che ospitano scolaresche in gita: sequestri e chiusure. Al fine di garantire il rispetto delle norme nel settore ricettivo, i Carabinieri del N.A.S. di Salerno hanno eseguito ispezioni in diverse strutture alberghiere che ospitano studenti in gita nelle Province di Salerno ed Avellino. Sono stati eseguiti in totale 14 controlli dei quali 10 sono stati ritenuti non conformi (oltre il 70%).

Complessivamente sono state accertate 08 violazioni di carattere amministrativo che hanno portato alla segnalazione di 10 persone alle Autorità Amministrative competenti, al sequestro di 570 kg di alimenti vari e alla chiusura di un albergo.

