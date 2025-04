Lanazione.it - Proteste dei cittadini: "Acchiapparifiuti?. Servizio che mi ha deluso"

"La mia esperienza personale con ilacchiappa rifiuti è stata fallimentare, mi chiedo se sono stato sfortunato io, oppure, se davvero questofunzioni come viene tanto declamato". A sollevare il dubbio è un residente di Paganico che, messaggi whatsapp alla mano, racconta la sua storia e segnala un disdi cui è stato protagonista. "Il 25 marzo di quest’anno ho invio delle foto di rifiuti abbandonati in varie zone di via dell’Arpino a Paganico – racconta Giuliano Fanucchi –. Purtroppo quella è una zona che si è trasformata poco per volta in una discarica a cielo aperto e dove i rifiuti piano piano spariscono, ma solo perché inghiottiti dal verde della boscaglia, ma tutti sanno bene che sono ancora lì". A dimostrazione del suo racconto il signor Fanucchi esibisce le foto, le stesse che aveva allegato alla segnalazione del’ realizzato da Ascit e Comune di Capannori, e anche le risposte di Ascit in merito alla segnalazione e alla gestione della pratica aperta dopo la segnalazione.