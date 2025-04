Protesta sulla Parcheggi | Nessuna attenzione ai parchimetri

Parcheggi & Servizi non funziona e non tiene conto delle esigenze di turisti e lavoratori. Lo afferma Loretta Ciulli, professionista conosciuta in città: "Le critiche da fare sono diverse, a partire dal fatto che non c’è alcuna attenzione nella programmazione del sistema dei parchimetri. Eppure, basterebbe prendere spunto da città vicine come Lucca, dove in automatico si concede la possibilità di pagare la sosta eccedente evitandi la multa". A Montecatini, la sosta a pagamento non è gestita direttamente dal Comune ma dalla partecipata Montecatini Parcheggi & Servizi. Inoltre, assicura Loretta, è difficile trovare parchimetri funzionanti: "Sto collezionando ammende per ragioni che dipendono dal malfunzionamento di queste macchinette. Poco tempo fa mi sono accorta che il mio abbonamento era scaduto. Lanazione.it - Protesta sulla Parcheggi: "Nessuna attenzione ai parchimetri" Leggi su Lanazione.it Il servizio di Montecatini& Servizi non funziona e non tiene conto delle esigenze di turisti e lavoratori. Lo afferma Loretta Ciulli, professionista conosciuta in città: "Le critiche da fare sono diverse, a partire dal fatto che non c’è alcunanella programmazione del sistema dei. Eppure, basterebbe prendere spunto da città vicine come Lucca, dove in automatico si concede la possibilità di pagare la sosta eccedente evitandi la multa". A Montecatini, la sosta a pagamento non è gestita direttamente dal Comune ma dalla partecipata Montecatini& Servizi. Inoltre, assicura Loretta, è difficile trovarefunzionanti: "Sto collezionando ammende per ragioni che dipendono dal malfunzionamento di queste macchinette. Poco tempo fa mi sono accorta che il mio abbonamento era scaduto.

