Pronto soccorso in tilt Mancano gli operatori per trasportare i pazienti

Pronto soccorso dell’ospedale di Pontremoli è critica: il NurSind, sindacato delle professioni infermieristiche, denuncia una grave carenza di operatori socio-sanitari che mette a dura prova il personale e il sistema sanitario locale. La coperta è corta e gli infermieri in servizio sono costretti a supplire alla scarsità di Oss facendo il loro lavoro. Il sindacato denuncia il demansionamento infermieristico, sottolineando che la Corte di Cassazione più volte ha ribadito il concetto del rispetto della dignità professionale infermieristica e delle competenze professionali. Dalle 7 alle 20 al Pronto soccorso pontremolese è presente un solo operatore socio-sanitario che non riesce a fronteggiare tutte le esigenze del reparto. In caso di necessità, come ricoveri o consulenze radiologiche che necessitano di trasporti, viene allertato il servizio appaltato all’esterno, disponibile solo fino alle 16. Lanazione.it - Pronto soccorso in tilt. Mancano gli operatori per trasportare i pazienti Leggi su Lanazione.it La situazione aldell’ospedale di Pontremoli è critica: il NurSind, sindacato delle professioni infermieristiche, denuncia una grave carenza disocio-sanitari che mette a dura prova il personale e il sistema sanitario locale. La coperta è corta e gli infermieri in servizio sono costretti a supplire alla scarsità di Oss facendo il loro lavoro. Il sindacato denuncia il demansionamento infermieristico, sottolineando che la Corte di Cassazione più volte ha ribadito il concetto del rispetto della dignità professionale infermieristica e delle competenze professionali. Dalle 7 alle 20 alpontremolese è presente un solo operatore socio-sanitario che non riesce a fronteggiare tutte le esigenze del reparto. In caso di necessità, come ricoveri o consulenze radiologiche che necessitano di trasporti, viene allertato il servizio appaltato all’esterno, disponibile solo fino alle 16.

Pronto soccorso in tilt. Mancano gli operatori per trasportare i pazienti. Salento, pronto soccorso in tilt: «Sempre meno medici». Cantiere Italia, dramma sanità. Ecco perché il sistema sanitario sta andando in tilt. Cisanello si inceppa: "Pronto soccorso in tilt, pazienti in difficoltà. Manca il personale". Epidemia influenzale: in tilt il pronto soccorso del Buzzi. Zuccotti: «Mancano medici sul territorio». In Italia mancano infermieri e la colpa è (anche) della Svizzera. Ne parlano su altre fonti

Genova, pronto soccorso in tilt: bloccate le ambulanze - Genova – Un’altra mattinata nera per i pronto soccorso degli ospedali genovesi. In crisi il San Martino ed è il terzo giorno consecutivo. Pazienti in coda, proteste e lunghe attese anche per ... (ilsecoloxix.it)

Pronto soccorso in default: mancano 4.500 medici e 10mila infermieri - E' un’emergenza-urgenza quella che in Italia caratterizza la situazione dei pronto soccorso. L'indagine della Commissione Affari sociali della Camera fotografa "una situazione difficile, che ... (conquistedellavoro.it)

Vibo, Pronto soccorso ancora in affanno. Mancano in 27 fra infermieri e oss - Superati i giorni di caos, rimangono le criticità al Pronto soccorso dello “Jazzolino”. Sebbene, infatti, siano tornati in servizio gli infermieri e gli operatori socio-sanitari precari (i ... (msn.com)