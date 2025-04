Pronto per Pasquetta? Ora questo zaino termico da 28 L ti costa il 20% in meno se attivi il coupon su Amazon

Pasquetta si avvicina e così l'immancabile accoppiata di grigliate, picnic, escursioni e campeggi. In queste occasioni lo scoglio più difficile è sempre far arrivare cibo e bevande a destinazione, preferibilmente alla giusta temperatura (del resto a nessuno piace bere una birra calda). E se le borse frigo sono un po' ingombranti, prova lo zaino termico da 28 L di TOURIT! Misura solo 19 x 33 x 43 cm ma è robusto e molto capiente. Il rivestimento esterno idrorepellente e la schiuma isolante EPE spessa 8 mm garantiscono cibo e bibite fresche, senza il rischio di perdite, fino a 16 ore a temperature inferiori ai 15°C. Non farti cogliere impreparato, anche perché su Amazon può essere tuo con un interessante sconto del 20%. Come? Basta attivare il coupon direttamente nella pagina d'acquisto, cliccando sulla scritta evidenziata in arancione poco sotto il prezzo attuale! Acquista lo zaino termico in offerta Lo zaino termico da 28 L adesso ti costa il 20% in meno attivando il coupon su Amazon questo zaino termico diventerà il tuo miglior alleato non solo a Pasquetta, ma anche per le tue prossime scampagnate ed escursioni nei weekend. Quotidiano.net - Pronto per Pasquetta? Ora questo zaino termico da 28 L ti costa il 20% in meno se attivi il coupon su Amazon Leggi su Quotidiano.net si avvicina e così l'immancabile accoppiata di grigliate, picnic, escursioni e campeggi. In queste occasioni lo scoglio più difficile è sempre far arrivare cibo e bevande a destinazione, preferibilmente alla giusta temperatura (del resto a nessuno piace bere una birra calda). E se le borse frigo sono un po' ingombranti, prova loda 28 L di TOURIT! Misura solo 19 x 33 x 43 cm ma è robusto e molto capiente. Il rivestimento esterno idrorepellente e la schiuma isolante EPE spessa 8 mm garantiscono cibo e bibite fresche, senza il rischio di perdite, fino a 16 ore a temperature inferiori ai 15°C. Non farti cogliere impreparato, anche perché supuò essere tuo con un interessante sconto del 20%. Come? Basta attivare ildirettamente nella pagina d'acquisto, cliccando sulla scritta evidenziata in arancione poco sotto il prezzo attuale! Acquista loin offerta Loda 28 L adesso tiil 20% inattivando ilsudiventerà il tuo miglior alleato non solo a, ma anche per le tue prossime scampagnate ed escursioni nei weekend.

Pronto per il prossimo viaggio? Ecco lo zaino che puoi portare in aereo - Su Amazon trovi in offerta lo zaino con le misure approvate dalle compagnie aeree per portarlo a bordo senza costi aggiuntivi. Scoprilo ora. Su Amazon trovi in offerta lo zaino con le misure approvate ... (punto-informatico.it)