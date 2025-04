Pronostico Tottenham-Eintracht Francoforte | l’unico precedente ci dà il finale

Tottenham-Eintracht Francoforte è un match valido per i quarti di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, Pronostico In realtà, a differenza di quanto si legge nel titolo, i precedenti tra Tottenham ed Eintracht Francoforte sono due: entrambi del 2022 e in Champions League. Ma in casa degli Spurs, queste due formazioni si sono affrontate solamente una volta e quel precedente, nonostante le due squadre siano profondamente cambiate nel corso degli anni, ci danno delle importanti informazioni per il match di giovedì sera. Sì, andiamo a capire il perché.Pronostico Tottenham-Eintracht Francoforte: l'unico precedente ci dà il finale (Lapresse) – Ilveggente.itGià anticipato che sono due squadre davvero diverse, è evidente che siano cambiati gli uomini, ma non l'atteggiamento che Tottenham e Francoforte hanno sempre avuto nel corso della loro storia.

