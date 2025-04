Pronostico PSG-Aston Villa | c’è un ex tra i parigini e la semifinale

Pronostico PSG-Aston Villa: c'è un ex tra i parigini e la semifinale

Aston Villa è un match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Il PSG è automaticamente diventato un credibilissimo outsider per la vittoria di questa Champions League un mese fa, quando contro ogni Pronostico ha fatto fuori dalla competizione il Liverpool, la squadra che aveva dominato in lungo e in largo la fase a girone unico. Sconfitti 1-0 al Parco dei Principi nonostante avessero giocato decisamente meglio rispetto ai Reds, i parigini hanno ricambiato il "favore" ad Anfield, spuntandola infine ai rigori grazie alle parate di uno strepitoso Donnarumma.

Il progetto varato un anno fa da Luis Enrique, incentrato sulla valorizzazione dei giovani talenti e su un identità di gioco ben precisa, sta iniziando a raccogliere i frutti.

