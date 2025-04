Ilveggente.it - Pronostico Lione-Manchester United: Europa League ancora di salvataggio

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per l’andata dei quarti di finale die si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.L’sembra essere diventata la comfort zone per unche in patria, come del resto era già avvenuto negli ultimi anni, ha deluso fortemente le aspettative. Al punto che l’unico modo per salvare la stagione e non andare incontro al fallimento totale è vincere questa coppa, anche perché soltanto in caso di successo i Red Devils riusciranno a disputare il prossimo anno la Champions(e le coppe europee in generale, visto che a sette giornate dalla fine della Premiersono tredicesimi e distanti ben 12 lunghezze dal settimo posto, l’ultimo utile per non rimanere fuori da tutto).di(Lapresse) – Ilveggente.