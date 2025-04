Ilveggente.it - Pronostico Bodo/Glimt-Lazio: i numeri casalinghi spaventano Baroni

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni,.Stando ai bookmaker, la, unica squadra italiana “sopravvissuta” in Europa League dopo l’eliminazione della Roma per mezzo dell’Athletic Bilbao, è la terza favorita per la vittoria del trofeo, dopo i baschi e il Manchester United. Le quote relative ai biancocelesti, che proprio insieme all’Athletic avevano totalizzato più punti di tutti nella fase a girone unico (19), si sono un po’ alzate probabilmente per via del periodo non esaltante che gli uomini di Marcohanno vissuto nelle ultime settimane.: i(Lapresse) – Ilveggente.itNell’ottavo di finale con i cechi del Viktoria Plzen, ad esempio, laha sofferto più del previsto: all’andata i capitolini l’hanno spuntata addirittura in nove uomini grazie ad un gol di Isaksen all’ultimo respiro (1-2); nel ritorno hanno invece dovuto sudare le fatidiche sette camicie per impedire al Plzen di trascinare la doppia sfida ai supplementari (1-1).