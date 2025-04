Ilveggente.it - Pronostico Betis-Jagiellona: semifinale in cassaforte

Leggi su Ilveggente.it

è valida per i quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni eSul campo del Barcellona è arrivato l’ottavo risultato utile di fila per ildi Pellegrini. Una squadra che evidentemente sta bene e che insieme al Chelsea è una delle candidate alla vittoria di questa Conference League. Gli spagnoli hanno la strada in discesa, intanto, verso la. Per i polacchi delc’è davvero poco da fare.in(Lapresse) – Ilveggente.itIl, giocando la prima partita in casa – e che recupererà Isco fuori per squalifica in campionato – vuole chiudere i conti e rendere solamente una gita l’impegno della prossima settimana in trasferta. Le qualità, ovvio, i padroni di casa ce le hanno eccome e possono realmente chiudere i conti con una gara affrontata sia tatticamente, ma soprattutto tecnicamente, nel miglior modo possibile.