Pronostici Tennis Atp Montecarlo | i favoriti per la vittoria finale

Chi vincerà l’edizione 2025 del Masters 1000 di? Le previsioni sull’epilogo contengono delle sorprese del tutto inaspettate.Ora che il sipario è calato sulla carriera di Rafael Nadal, la terra rossa diè rimasta orfana del suo leader. Al Country Club ha vinto la bellezza di 11 volte, per cui si capisce bene che il suo ritiro abbia determinato, per tutto il circuito ma soprattutto per un torneo come questo, un vero e proprio punto di svolta., Atp: iper la(LaPresse) – Ilveggente.itTolto il mancino di Manacor, è Stefanos Tsitsipas il papabile erede. Il greco ha vinto 3 delle ultime 4 edizioni del Rolex Masters 1000, ma è anche vero che, negli ultimi mesi, non è stato poi così continuo. Ha vinto a Dubai, è arrivato agli ottavi dia Indian Wells, ma la sensazione comune è che non sia più il top player di una volta.