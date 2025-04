Promozione Puglia il Veglie retrocede matematicamente in Prima Categoria

Veglie: la squadra salentina è infatti retrocessa matematicamente nel campionato di Prima Categoria.A quattro giornate dal termine della regular season il Veglie è attualmente ultimo in classifica con 10 punti. Lecceprima.it - Promozione Puglia, il Veglie retrocede matematicamente in Prima Categoria Leggi su Lecceprima.it Il 4-0 subito per mano della Virtus Locorotondo ha emesso una sentenza riguardante il: la squadra salentina è infatti retrocessanel campionato di.A quattro giornate dal termine della regular season ilè attualmente ultimo in classifica con 10 punti.

