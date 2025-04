Promozione La Jesina festeggia la Fermignanese spiega

Promozione contro la vincente del Girone BVALLESINA, 8 aprile 2025 – Il campionato di Promozione Girone A, dopo aver le settimane scorse emesso il primo verdetto che riguarda la retrocessione dell’Appignanese, sabato ha festeggiato la pronozione della Jesina in Eccellenza.Leoncelli che hanno vinto a Fermignano grazie alla rete di Paradisi.Pazzaglia – OmiccioliL’undici di mister Simone Pazzaglia plaude alla squadra e al mister Omiccioli per il risulttao ottenuto confermando che “non è stato un campionato giocato alla pari. I nostri avversari non c’entrano nulla ma quella di sabato è stata la ciliegina sulla torta, l’ennesimo errore arbitrale che ci ha penalizzati soprattutto in questi ultimi due mesi”. .com - Promozione / La Jesina festeggia, la Fermignanese spiega Leggi su .com I metaurensi recriminano per un rigore non dato e per la sfortuna, ma guardano avanti: se vincono a Gabicce e il Vismara non batte il Villa San Martino passano direttamente alla finale play offcontro la vincente del Girone BVALLESINA, 8 aprile 2025 – Il campionato diGirone A, dopo aver le settimane scorse emesso il primo verdetto che riguarda la retrocessione dell’Appignanese, sabato hato la pronozione dellain Eccellenza.Leoncelli che hanno vinto a Fermignano grazie alla rete di Paradisi.Pazzaglia – OmiccioliL’undici di mister Simone Pazzaglia plaude alla squadra e al mister Omiccioli per il risulttao ottenuto confermando che “non è stato un campionato giocato alla pari. I nostri avversari non c’entrano nulla ma quella di sabato è stata la ciliegina sulla torta, l’ennesimo errore arbitrale che ci ha penalizzati soprattutto in questi ultimi due mesi”.

