Prometteva investimenti inesistenti | truffa da 1 milione e 300 mila euro arrestato ex consulente finanziario

L'INDAGINE. Radiato dall'albo da 6 anni, un ex consulente finanziario continuava ad esercitare e ingannava i clienti con false promesse di guadagno. arrestato e trasferito in carcere: sequestrati 1.3 milioni di euro, frutto dell'attività illecita.

