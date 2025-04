Tutto.tv - Programmazione Canale 5, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Leggi su Tutto.tv

Stai cercando ladi5 di? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di5 per l’intera giornata di. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia inche inattraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potretele repliche dei programmi dicinque.In questo approfondimento invece potete trovare latv di stasera di tutti i canali. Programmi5 di, 8 Aprile 2021Mattina07:59 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di508:42 - Mattino Cinque NewsIncon i fatti di cronaca, politica, spettacolo e gossip Conducono Francesco Vecchi e Federica Panicucci10:55 - Tg5 ore 10Appuntamento con le notizie piu' importanti, nazionali ed internazionali, a cura della redazione giornalistica di511:03 - ForumLa nuova edizione di Forum, in cui i contendenti affidano il loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro Conduce Barbara Palombelli12:58 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di513:39 - X-style design in motion 2025Il settimanale dedicato alle nuove tendenze della moda, costume, personaggi e lifestyle13:42 - The couple - Una vittoria per dueL'appuntamento quotidiano con il reality game condotto da Ilary Blasi13:47 - Beautiful - PrimaTvDeacon e' consapevole che Hope e Brooke faranno molta resistenza ad accettare la sua relazione con Sheila, ma e' felice di essersi lasciato trasportare dai suoi sentimenti verso di leiVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTOPomeriggio13:47 - Beautiful - PrimaTvDeacon e' consapevole che Hope e Brooke faranno molta resistenza ad accettare la sua relazione con Sheila, ma e' felice di essersi lasciato trasportare dai suoi sentimenti verso di leiVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:15 - Tradimento - PrimaTvDopo aver conosciuto Tolga, il padre di Selin le dice di non essere d'accordo in merito al matrimonioVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:45 - Uomini e donneDating show condotto da Maria De Filippi alla sua dodicesima edizione Uomini e donne in cerca dell'anima gemella; c'e' chi siede al trono e c'e' chi corteggia!16:09 - Amici di MariaVediamosuccede tra i ragazzi delle tre squadre, quali sfide dovranno affrontare e quali sono i loro pensieri al riguardo16:45 - The couple - Una vittoria per dueL'appuntamento quotidiano con il reality game condotto da Ilary Blasi16:52 - The Family - PrimaTvLa Procura Generale di Istanbul ha messo sotto inchiesta la famiglia Soykan con l'accusa di riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti Aslan predispone una strategia di difesaQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO17:04 - Pomeriggio 5Myrta Merlino conduce la nuova edizione del talk show pomeridiano dedicato ai temi attualita' e cronaca con collegamenti e ospiti in studio18:41 - Avanti un altroPaolo Bonolis ritorna per la quattordicesima stagione alla guida del preserale piu' bizzarro ed imprevedibile della tv affiancato da Luca Laurentis Tra le novita' Flavia Vento19:37 - Tg5 anticipazione,19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giornoPrima serata19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giorno20:01 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di520:39 - Striscia la notiziaTg satirico che tiene sott'occhio l'attualita' dando voce ai cittadini e svolgendo inchieste e denunciando problemi quotidiani Conducono Michelle Hunziker e Gerry Scotti21:35 - Il Turco - PrimaTv"Mai fidarsi di un turco! I turchi sono nostri nemici" E invece.