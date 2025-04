Ilfattoquotidiano.it - Produzione Stellantis indietro di 69 anni, nei primi 3 mesi dell’anno solo 109mila veicoli, come nel 1956

Neitredel 2025 ladiè in forte peggioramento rispetto allo stesso periodo del 2024 che era già stato “un anno nero”. Tra auto e furgoni commerciali sono state prodotte 109.900 unità, con un calo del 35,5%. Per trovare un dato così basso bisogna risalire al.“Tutti gli stabilimenti di auto ecommerciali sono in rosso e i dazi aggraveranno ulteriormente la situazione”, ha spiegato Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim Cisl, in un incontro a Torino. Le auto prodotte nel trimestre sono 60.533 (-42,5%), icommerciali 49.367 (-24,2%).Durante la sua audizione alla Camera dello scorso 19 marzo, il presidente John Elkann aveva parlato di un 2025“un altro anno difficile”. Elkann aveva spiegato che “il mercato Italia neidueè in contrazione del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; dal 2026 si prevede un aumento dellagrazie al lancio di 10 nuovi aggiornamenti di prodotto nelle fabbriche italiane i cui livelli produttivi dipenderanno dal mercato e da fattori esternii dazi”.