Produzione Stellantis in forte calo nel 2025 | 355% in meno rispetto al 2024

2025 la Produzione di Stellantis è in forte peggioramento rispetto allo stesso periodo del 2024 che era stato "un anno nero": tra auto e furgoni commerciali sono state prodotte 109.900 unità, con un calo del 35,5%. Per trovare un dato così basso bisogna risalire al 1956. "Tutti gli stabilimenti di auto e veicoli commerciali sono in rosso e i dazi aggraveranno ulteriormente la situazione". Lo ha spiegato Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim Cisl, in un incontro a Torino. Le auto prodotte nel trimestre sono 60.533 (-42,5%), i veicoli commerciali 49.367 (-24,2%). Quotidiano.net - Produzione Stellantis in forte calo nel 2025: 35,5% in meno rispetto al 2024 Leggi su Quotidiano.net Nei primi tre mesi delladiè inpeggioramentoallo stesso periodo delche era stato "un anno nero": tra auto e furgoni commerciali sono state prodotte 109.900 unità, con undel 35,5%. Per trovare un dato così basso bisogna risalire al 1956. "Tutti gli stabilimenti di auto e veicoli commerciali sono in rosso e i dazi aggraveranno ulteriormente la situazione". Lo ha spiegato Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim Cisl, in un incontro a Torino. Le auto prodotte nel trimestre sono 60.533 (-42,5%), i veicoli commerciali 49.367 (-24,2%).

