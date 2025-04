Calciomercato.it - “Processo sportivo” e Conte torna alla Juve: l’annuncio che scuote il mercato

Le ultime sul futuro del tecnico legato al Napoli di De Laurentiis da altri due anni di contratto“Del doman non v’è certezza”. Ci scuserà il buon Lorenzo de’ Medici se usiamo un suo famoso verso per introdurre l’argomento relativo al futuro di Antonio. Futuro, per l’appunto, su cui non vi è certezza nonostante altri due anni di contratto da 8 milioni l’anno col Napoli.“” echeil(LaPresse) – Calcio.itCon il tecnico leccese è sempre difficile sbilanciarsi, tanto è imprevedibile nella sua prevedibilità. Che è quella di arrivare pressoché sempre a uno strappo con la società, per poi sbattere la porta e andare via. Dall’Inter, se Paganini non si ripete.invece decisamente sì. È tra i migliori in circolazione nel lavoro sul campo, ma anche uno dei migliori a cadere sempre in piedi.