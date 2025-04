Processionaria i primi avvistamenti nel Comasco | ecco cosa fare e chi chiamare

Processionaria a Como e provincia. Arrivano infatti i primi avvistamenti che corrono sui social. Le larve di lepidotteri sono state notate sulle piante a Dongo, a Como nella zona di via Canturina, avvistamenti anche a. Quicomo.it - Processionaria, i primi avvistamenti nel Comasco: ecco cosa fare e chi chiamare Leggi su Quicomo.it Come ogni anno in questa stagione fioccano le segnalazioni della presenza dia Como e provincia. Arrivano infatti iche corrono sui social. Le larve di lepidotteri sono state notate sulle piante a Dongo, a Como nella zona di via Canturina,anche a.

