Probabili formazioni Bayern Monaco Inter | Calhanoglu torna in regia davanti la ThuLa! Le ultime

Probabili formazioni Bayern Monaco Inter: Calhanoglu torna in regia, davanti la ThuLa! Le ultime in vista della gara di Champions LeagueAttesa ormai quasi finita. Questa sera l'Allianz Arena di Monaco ospiterà la prima gara di questi quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter. Nerazzurri che si giocano le loro possibilità di andare avanti nella competizione nel primo atto di questo grande classico del calcio europeo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, questo dovrebbe essere l'undici scelto da Simone Inzaghi: Sommer tra i pali, trio difensivo composto da Pavard, Acerbi e Bastoni, che sembra aver recuperato. Nei cinque di centrocampo, fasce presidiate da Darmian e Carlos Augusto, Barella e Mkhitaryan mezzali e Calhanoglu in regia. davanti la ThuLa.

