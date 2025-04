Primogeniti figli di mezzo o ultimi nati | i consigli della psicologa per gestire ogni personalità

Leggi su Fanpage.it

L’ordine di nascita può influenzare il carattere e i comportamenti di bambini e adulti. Dairesponsabili ai fratelli minori più estroversi, una psicologia speclizzata in età dello sviluppo spiega come può cambiare laa seconda del posto occupato in famiglia e come potrebbero comportarsi i genitori per limare le differenze e soddisfare i bisogno di tutti.