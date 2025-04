Primavera sotto zero la notte più fredda in Emilia Romagna | le previsioni

notte più fredda l'Emilia Romagna dovrebbe essersela lasciata alle spalle: quella tra lunedì 7 e martedì 8 aprile si è rivelata la più gelida di questa anomala Primavera, con temperature che in diverse zone della regione sono scese anche al di sotto dello zero. A confermarlo sono i dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio di Arpae Emilia-Romagna, l'agenzia regionale per la protezione ambientale. Secondo le rilevazioni, le zone più colpite dal calo termico sono state le aree interne e appenniniche, dove alle 4 i termometri hanno registrato valori negativi: -1 nelle zone appenniniche del forlivese, 0,2 a Cavriago (Reggio Emilia), 0,5 a Castel del Rio e Vergato (Bologna). Nonostante un timido sole diurno, la rapida dispersione del calore durante le ore notturne, favorita da cieli sereni e assenza di vento, ha portato al clima rigido. Ilrestodelcarlino.it - Primavera sotto zero, la notte più fredda in Emilia Romagna: le previsioni Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 8 aprile 2025 – Lapiùl'dovrebbe essersela lasciata alle spalle: quella tra lunedì 7 e martedì 8 aprile si è rivelata la più gelida di questa anomala, con temperature che in diverse zone della regione sono scese anche al didello. A confermarlo sono i dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio di Arpae, l'agenzia regionale per la protezione ambientale. Secondo le rilevazioni, le zone più colpite dal calo termico sono state le aree interne e appenniniche, dove alle 4 i termometri hanno registrato valori negativi: -1 nelle zone appenniniche del forlivese, 0,2 a Cavriago (Reggio), 0,5 a Castel del Rio e Vergato (Bologna). Nonostante un timido sole diurno, la rapida dispersione del calore durante le ore notturne, favorita da cieli sereni e assenza di vento, ha portato al clima rigido.

