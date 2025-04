Lidentita.it - PRIMA PAGINA – Chi (s’)offre di più

Soffrono i mercati e s’offrono i governi. Cinquanta Paesi, ha detto Kevin Hassent, direttore del National Economic Council della Casa Bianca, hanno già bussato. Coi piedi, si capisce. In mano portano offerte e donativi per convincere Washington a lenire la piaga dei dazi che, solo annunciata e ancora non praticata, ha bruciato centinaia di miliardi .– Chi (s’)offre di più L'Identità.