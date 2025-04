Prima donna laureata in ingegneria aerospaziale in Italia ed esempio vivente di come la determinazione possa rompere barriere e creare nuovi orizzonti Il riconoscimento va al suo straordinario contributo alla scienza e alla cultura

ingegneria aerospaziale in Italia, filantropa e icona femminile di perseveranza e determinazione, capace di ispirare generazioni. Nata a Gallarate nel 1937, ha ricevuto il premio Chiara 2025 alla carriera. Da Marie Curie a Fabiola Gianotti: viaggi alla scoperta delle scienziate X Leggi anche › Amalia Ercoli Finzi riceve il Premio Chiara alla carriera: omaggio alla regina dello spazio Ad Amalia Ercoli Finzi il Premio Chiara alla Carriera 2025Ispirato allo scrittore di Luino Piero Chiara, il riconoscimento è stato creato per onorare coloro che, attraverso l’esempio e l’azione, hanno saputo arricchire la cultura e la società. Iodonna.it - Prima donna laureata in ingegneria aerospaziale in Italia ed esempio vivente di come la determinazione possa rompere barriere e creare nuovi orizzonti. Il riconoscimento va al suo straordinario contributo alla scienza e alla cultura Leggi su Iodonna.it Anche il grande pubblico ha imparato a conoscerne l’acume – e anche l’ironia – da quando è ospite fissa tra i “Competenti” del programma tv Splendida Cornice, di Geppi Cucciari. Ma Amalia Ercoli Finzi è davvero una scienziata straordinaria, pioniera dell’in, filantropa e icona femminile di perseveranza e, capace di ispirare generazioni. Nata a Grate nel 1937, ha ricevuto il premio Chiara 2025carriera. Da Marie Curie a Fabiola Gianotti: viaggiscoperta delle scienziate X Leggi anche › Amalia Ercoli Finzi riceve il Premio Chiaracarriera: omaggioregina dello spazio Ad Amalia Ercoli Finzi il Premio ChiaraCarriera 2025Ispirato allo scrittore di Luino Piero Chiara, ilè stato creato per onorare coloro che, attraverso l’e l’azione, hanno saputo arricchire lae la società.

Ad Amalia Ercole Finzi il premio Chiara alla Carriera - Amalia Ercoli Finzi, prima donna laureata in ingegneria aerospaziale in Italia, consulente di agenzie come la Nasa e divulgatrice scientifica, ha ricevuto ieri sera al teatro di Luino, in provincia di ... (ansa.it)

