Prima Categoria Coppa Marche al Montenovo si decide la finalista | stasera Real Cameranese-Borgo Minonna

Gli jesini di Saracini hanno due risultati su tre per passare il turno, mentre i rossoneri di Pantalone devono solo vincere. Chi passa il turno affronta in finalissima una tra Centobuchi e Folgore Castelraimondo CAMERANO, 8 aprile 2025 – Questa sera si decidono le finaliste di. Alle 20.30, infatti, allo Stadio “” di Camerano si gioca. Gli jesini, pur giocando in trasferta, hanno il vantaggio di due risultati su tre per il passaggio del turno. La squadra di Saracini, infatti, ha vinto 4-0 contro l’Ostra Calcio nellagara del triangolare 1. I ragazzi di Pantalone, invece, l’hanno battuta per 0-3: con un pareggio ilvolerebbe in finale. Arbitra l’incontro il signor Giustozzi di Macerata. Nell’altro triangolare si gioca in contemporanea Centobuchi-Folgore Castelraimondo, con entrambe in lizza per il passaggio in finale ma con gli ospiti che possono permettersi anche di pareggiare, visto la differenza reti superiore (+2 contro +1).