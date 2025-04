Previsto per il mese prossimo Giulia De Lellis e Tony Effe notizia-bomba appena uscita

notizia che, se confermata, potrebbe riscrivere il futuro sentimentale e familiare di una delle coppie più chiacchierate del momento: Giulia De Lellis e Tony Effe potrebbero aspettare un figlio. I rumors si susseguono sempre più fitti, e adesso a metterci la firma è Alessandro Rosica, noto esperto di cronaca rosa, che con un post su Instagram ha rilanciato l’indiscrezione con toni che lasciano pochi dubbi.“Quella nata come mossa di agenzie con divertimento annesso sta prendendo una piega del tutto inaspettata“, scrive Rosica, introducendo un retroscena che sembra confermare la serietà del rapporto tra l’influencer romana e il rapper dei Dark Polo Gang. Poi l’annuncio netto: “Eh sì, Giulia De Lellis aspetta un figlio da Tony Effe”. Leggi su Caffeinamagazine.it Negli ultimi giorni, il mondo del gossip italiano è stato scosso da unache, se confermata, potrebbe riscrivere il futuro sentimentale e familiare di una delle coppie più chiacchierate del momento:Depotrebbero aspettare un figlio. I rumors si susseguono sempre più fitti, e adesso a metterci la firma è Alessandro Rosica, noto esperto di cronaca rosa, che con un post su Instagram ha rilanciato l’indiscrezione con toni che lasciano pochi dubbi.“Quella nata come mossa di agenzie con divertimento annesso sta prendendo una piega del tutto inaspettata“, scrive Rosica, introducendo un retroscena che sembra confermare la serietà del rapporto tra l’influencer romana e il rapper dei Dark Polo Gang. Poi l’annuncio netto: “Eh sì,Deaspetta un figlio da”.

