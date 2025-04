Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile, illegge n.45/2025 introduce misure urgenti per l’avvio del prossimo anno scolastico, tra cui l’articolo 8, dedicato alladel.L'articolo: unper. Loil

Prevenzione dipendenze: un milione per formare i docenti contro disagio giovanile e droghe. Lo prevede il Decreto Scuola.

Decreto Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le novità: parte l'iter per la conversione in legge (PDF).

Decreto Scuola, 1 milione per formare i docenti contro droghe e dipendenze giovanili. BOZZA.

Decreto Scuola, idonei nelle graduatorie fino al 30% dei posti, stop 4 anni in 1 alle paritarie, formazione docenti contro le droghe. Fondi per asili nido. TESTO in Gazzetta Ufficiale.

Legge di bilancio 2025, le misure per la sanità.

La Regione investe 19,5 milioni per il lavoro: finanziato l’inserimento di oltre duemila persone.