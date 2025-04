Prende fuoco la canna fumaria | nessun ferito

fuoco sono interventi per un principio d'incendio di una canna fumaria di un'abitazione singola in via Marconi, a Tombolo nell'alta padovana. nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse dal distaccamento volontario. Padovaoggi.it - Prende fuoco la canna fumaria: nessun ferito Leggi su Padovaoggi.it Ieri sera 7 aprile all'ora di cena i vigili delsono interventi per un principio d'incendio di unadi un'abitazione singola in via Marconi, a Tombolo nell'alta padovana.a persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del, accorse dal distaccamento volontario.

