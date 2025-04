Ilfattoquotidiano.it - “Premiate le Wags e non le tenniste che sudano sul campo”: l’accusa di Daria Saville ai brand degli Slam

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Trovo sconcertante che ipreferiscano lerispetto alle giocatrici per le loro campagne durante i tornei del Grande“. Pochi giorni dopo la lettera firmata dai principali top players al mondo per chiedere più soldi e potere agli organizzatori, la tennista australianaalza la voce in nome delle giocatrici non di prima fascia troppo spesso ignorate dai grossiche, a suo dire, si fiondano sulle mogli o fidanzate dei giocatori: le cosiddette.“L’estetica del tennis è di moda in questo momento, giusto? La si trova ovunque, ma difficilmente leottengono buoni accordi. In realtà vengonolerispetto alle, eppure siamo noi a sudare sul”, ha tuonatoin un video su TikTok che ha raggiunto anche la tedesca Eva Lys: “Questo è un video fantastico, mi chiedevo anch’io le stesse cose.