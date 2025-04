Preghiera del mattino del 8 Aprile 2025 | Aiutami a non cadere in errore

Preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto . L'articolo Preghiera del mattino del 8 Aprile 2025: “Aiutami a non cadere in errore” proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 8 Aprile 2025: “Aiutami a non cadere in errore” Leggi su Lalucedimaria.it Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con ladeldi oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto . L'articolodeldel 8: “a nonin” proviene da La Luce di Maria.

. A Potenza il Santissimo Crocifisso del Monte di Brienza. Preghiera del Mattino MERCOLEDI 08 GENNAIO 2025 ?? Lodi Mattutine Feria Propria del 8 Gennaio. La visita di Re Carlo in Italia il 9 aprile, ma l'incontro con Papa Francesco è a rischio. Quaresima ambrosiana 2025, iniziative e celebrazioni con l’arcivescovo Delpini. Preghiera del Mattino MARTEDI 07 GENNAIO 2025 ?? Lodi Mattutine Feria Propria del 7 Gennaio. Ne parlano su altre fonti

L'oroscopo di martedì 8 aprile, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani - Quali sono i segni fortunati del giorno? Mantra per il segno del Toro. Le stelle parlano di amore e lavoro per i segni e non solo. Nelle pagine seguenti troverete l'oroscopo di martedì ... (msn.com)

Peregrinatio del Santissimo Crocifisso di Brienza a Potenza - Dall’8 al 12 aprile 2025, la Cattedrale di Potenza ospiterà il SS. Crocifisso di Brienza, in un’intensa settimana di preghiera, celebrazioni e meditazioni. La “peregrinatio” prenderà il ... (trmtv.it)