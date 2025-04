Mistermovie.it - Predator: Killer of Killers – La Caccia Animata Sbarca su Hulu!

Sei pronto per un nuovo capitolo mozzafiato dell'universo di? Preparati, perchéofs, il nuovo film animato targato 20th Century Studios, sta per arrivare. Segna la data: lo troverai in streaming sua partire dal 6 gennaio 2025. Il recente trailer ha già acceso l'entusiasmo, svelandoti un'avventura epica che attraversa i secoli.Guerrieri Contro iltore Supremo: Cosa Ti Aspetta?Immagina vichinghi assetati di vendetta, un ninja nel Giappone feudale in lotta contro il fratello samurai, e persino un pilota della Seconda Guerra Mondiale alle prese con una minaccia aliena. Questi guerrieri leggendari, provenienti da epoche diverse, diventeranno le prede del 'degli assassini'. Una sfida mortale ti aspetta in contesti storici unici, unendo azione e storia in modo inedito per il franchise.