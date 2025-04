Predator | Killer of Killers il trailer del film animato svela la data di uscita

trailer del film animato Predator: Killer of Killers, il progetto della saga diretto da Dan Trachtenberg. Il film animato Predator: Killer of Killers, progetto targato 20th Century Studios e diretto da Dan Trachtenberg, ha ora un trailer e una data di uscita. L'appuntamento per i fan della saga è stato fissato sugli schermi di Hulu al 6 gennaio, come confermato dal video diffuso oggi online. Cosa racconterà il film animato Le prime immagini di Predator: Killer of Killers svelano che al centro della trama ci saranno diverse generazioni alle prese con la terrificante minaccia. Nel film ci saranno quindi degli eventi legati ai vichinghi, mostrando un tentativo di vendicarsi, un ninja nel Giappone feudale che lotta . Movieplayer.it - Predator: Killer of Killers, il trailer del film animato svela la data di uscita Leggi su Movieplayer.it Hulu ha condiviso online ildelofs, il progetto della saga diretto da Dan Trachtenberg. Ilofs, progetto targato 20th Century Studios e diretto da Dan Trachtenberg, ha ora une unadi. L'appuntamento per i fan della saga è stato fissato sugli schermi di Hulu al 6 gennaio, come confermato dal video diffuso oggi online. Cosa racconterà ilLe prime immagini diofno che al centro della trama ci saranno diverse generazioni alle prese con la terrificante minaccia. Nelci saranno quindi degli eventi legati ai vichinghi, mostrando un tentativo di vendicarsi, un ninja nel Giappone feudale che lotta .

