Prato-Zenith | Pareggio che Avvicina la Salvezza in Serie D

"E’ uno 0-0 che ci soddisfa per quello che deve essere il nostro finale di stagione". Mister Marco Mariotti ha definito così ildel suonel derby con la. Un risultato cheulteriormente alladiretta la formazione biancazzurra. A quattro giornate dal termine, sono ancora sei le lunghezze di margine sui cugini, che occupano il sestultimo posto della graduatoria del girone D diD. Ma in realtà i punti di vantaggio sulla zona playout sono virtualmente sette, dato che nelle prossime settimane la formazione allenata da Simone Settesoldi verrà penalizzata. Insomma, il traguardo della permanenza in categoria è dietro l’angolo. Ma, per il resto, quali sono stati gli aspetti positivi per ilin occasione della seconda stracittadina della stagione? Sicuramente il buon approccio iniziale, tanto che nei primissimi minuti i biancazzurri hanno sfiorato il vantaggio con Girgi, il fatto di essere tornati a fare punti al Lungobisenzio dopo tre ko consecutivi e la prestazione fra i pali di Gariti: il diciottenne si è superato su Kouassi e Falteri, mantenendo la rete inviolata.