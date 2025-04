Prato il Comune premiato alla Camera per la priorità data agli spazi liberi e aperti

Prato, 8 aprile 2025 - Prato è tra le quattro città italiane premiate da Italiadecide, l’associazione per la qualità delle politiche pubbliche che ogni anno assegna un riconoscimento alle Amministrazioni comunali che si sono distinte nella diffusione di buone pratiche amministrative e nella collaborazione tra pubblico e privato. Il Comune di Prato è stato premiato stamani, 8 aprile, alla Camera dei deputati, insieme ai Comuni di Lecce, Ascoli Piceno e Verona. La premiazione si è svolta al termine della presentazione del Rapporto 2024 di Italiadecide che ha avuto come oggetto “Il futuro della città pubblica. Innovazione, diritti e mercati”, consegnato nei giorni scorsi in udienza privata al presidente della Repubblica. Prato ha ricevuto il premio nazionale “Amministrazioni, cittadini e imprese” per il “primo piano regolatore in Italia che ha dato priorità agli spazi liberi e aperti e agli spazi verdi a disposizione e a vantaggio dei cittadini rispetto alla priorità tradizionalmente assegnata agli spazi pieni e costruiti”. Lanazione.it - Prato, il Comune premiato alla Camera per la priorità data agli spazi liberi e aperti Leggi su Lanazione.it , 8 aprile 2025 -è tra le quattro città italiane premiate da Italiadecide, l’associazione per la qualità delle politiche pubbliche che ogni anno assegna un riconoscimento alle Amministrazioni comunali che si sono distinte nella diffusione di buone pratiche amministrative e nella collaborazione tra pubblico e privato. Ildiè statostamani, 8 aprile,dei deputati, insieme ai Comuni di Lecce, Ascoli Piceno e Verona. La premiazione si è svolta al termine della presentazione del Rapporto 2024 di Italiadecide che ha avuto come oggetto “Il futuro della città pubblica. Innovazione, diritti e mercati”, consegnato nei giorni scorsi in udienza privata al presidente della Repubblica.ha ricevuto il premio nazionale “Amministrazioni, cittadini e imprese” per il “primo piano regolatore in Italia che ha datoverdi a disposizione e a vantaggio dei cittadini rispettotradizionalmente assegnatapieni e costruiti”.

