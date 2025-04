Prada acquista Versace? Rivoluzione o fusione esplosiva?

Prada acquista Versace? Le voci si fanno sempre più insistenti, e la moda italiana potrebbe essere sull'orlo di una svolta storica. Se il barocco sexy di Donatella Versace si fondesse con il rigore intellettuale di Miuccia Prada, potremmo assistere ad una delle operazioni più affascinanti (e rischiose) del fashion system. Ma cosa accadrebbe davvero se la maison della Medusa entrasse a far parte del gruppo Prada?Un'acquisizione che cambierebbe gli equilibriA lanciare l'ipotesi è un contesto economico in movimento. Versace, attualmente parte del gruppo americano Capri Holdings, è al centro di una possibile cessione, complice l'acquisizione in corso di Capri da parte di Tapestry Inc., colosso statunitense che controlla brand come Coach e Kate Spade. In questo scenario, la vendita di Versace a un gruppo italiano come Prada appare sempre più realistica.

