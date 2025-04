Prada acquista Versace c’è la data | il prezzo è crollato

Grandi manovre agli alti piani della moda internazionale. L'acquisizione di Versace da parte di Prada, annunciata già a marzo, potrebbe chiudersi entro la metà di aprile. La conclusione della trattativa, iniziata a novembre 2024, è stata rimandata anche in attesa dell'annuncio dei dazi da parte di Donald Trump.Per quanto fossero calcolate, la durezza delle nuove tariffe Usa hanno cambiato il quadro sul mercato e a subirne le conseguenze sarebbe stata la valutazione dell'operazione, con la famiglia Bertelli che si sarebbe convinta a presentare un'offerta inferiore rispetto agli 1,5 miliardi di dollari ipotizzati inizialmente. Un calo del prezzo che potrebbe fare saltare l'affare.L'acquisizione di Versace Capri Holdings, il fondo statunitense che nel 2018 aveva acquistato Versace, aveva scelto Prada tra le sei manifestazioni d'interesse ricevute per il marchio storico della moda italiana di livello internazionale.

