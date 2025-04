Pozzuoli violenza Caso M5S | Porteremo la storia di Gaia in Parlamento

Pozzuoli. Caso: "Occorre sovvertire la cultura patriarcale ancora ampiamente diffusa nella nostra società e promuovere in modo sistematico e continuativo la cultura del rispetto, partendo dalla scuola""Come comunità M5S flegrea esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza a Gaia, vittima di un'aggressione brutale da parte del suo ex compagno". Così ha esordito il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso in una nota inviata ai media a commento dell'episodio di violenza occorso a Pozzuoli."Un episodio di violenza che ha sconvolto tutti e che, purtroppo, non è un Caso isolato ma l'ennesima testimonianza di un dramma che troppe donne vivono ogni giorno. Per questo motivo oggi Porteremo la storia di Gaia in Parlamento, perché è fondamentale che i riflettori restino accesi e lo Stato tutto non la lasci sola".

