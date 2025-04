Movieplayer.it - Power Rangers, sceneggiatore si pente: "Un errore ingaggiare un nero e un'asiatica per Black e Yellow Ranger"

Leggi su Movieplayer.it

Lo scrittore deiafferma che scegliere attori neri e asiatici per interpretare ile loè stato "un vero". C'è stato un tempo in cui ierano semplicemente una squadra di adolescenti con attitudine e tute sgargianti. Ma a oltre trent'anni dal debutto, lo spettro del razzismo involontario nella scelta del cast torna a bussare alla porta della memoria collettiva. Il lato oscuro di: colori sbagliati nel momento sbagliato A fare ammenda è Tony Oliver, storico capodella serie, che nel documentario Dark Side of the- parte della docuserie Hollywood Demons di Investigation Discovery - ammette: "È stato unenorme". Nella prima stagione, trasmessa su Fox Kids nel 1993, il .