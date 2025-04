Laprimapagina.it - Portomaggiore sotto choc: trovato il corpo smembrato del ricercatore italiano Alessandro Coatti

Leggi su Laprimapagina.it

di 42 anni, originario di(Ferrara), è statomorto domenica 6 aprile nei pressi dello stadio Sierra Nevada di Santa Marta, in Colombia. Il suoe rinchiuso in una valigia, è stato scoperto lungo un sentiero fuori città.era scomparso venerdì 4 aprile, giorno in cui era arrivato a Santa Marta per una vacanza.La polizia ha identificato ilgrazie a un braccialetto dell’ostello dove il biologo aveva alloggiato. La conferma dell’identità è stata fornita dall’ambasciata italiana a Bogotá, che ha anche attivato canali di comunicazione con le autorità colombiane.La vicenda è avvolta nel mistero. La valigia con i resti di, che includeva arti e testa, è stata rinvenuta da alcuni bambini, mentre altri resti sono stati trovati in un’altra zona della città.