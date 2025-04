Lanazione.it - Pontremoli da record. I gioielli del barocco conquistano i visitatori: "Un team eccezionale"

I segreti di palazzi, chiese, ville, parchi e giardini in passerella per le due giornate diBarocca sono stati svelati a una marea di persone che hanno affollato il centro storico, in fila per ammirare le bellezze archiettoniche e pittoriche pontremolesi aperte grazie all’evento organizzato da Sigeric e Farfalle in Cammino. "Ihanno potuto riscoprire una bellezza, allo stesso tempo, quotidiana e straordinaria, a volte sontuosa ed esplicita, altre nascosta e ferita ma sempre così profondamente nostra da definire chi siamo e ricordarci gli innumerevoli intrecci che hanno tessuto le nostre origini, lasciando impronte nel nostro patrimonio culturale quasi fossero indizi", ha detto il sindaco Jacopo Ferri. Dopo l’immersione in ville e giardini di sabato, c’erano da visitare sette siti: i Palazzi Dosi Magnavacca, Pavesi-Ruschi Noceti, Palazzo Zucchi Castellini, Vescovile, Teatro della Rosa, Chiesa di San Giacomo d’Altopascio e Oratorio di Nostra Donna.