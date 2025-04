Sport.quotidiano.net - Pontremolese batte Academy Porcari 2-1 e festeggia la salvezza nel campionato regionale

: Romiti Andrea, Sarti, Ferrari, Salvi, Porta Scarta, Lecchini, Pettazzoni, Titi, Marafetti (83’ Nanna), Riani, Vizzaccaro. All.: Bertoncini.: Selmi Mattia, Lapi Lapo, Collecchi, Condigliota, Brugiati, Selmi Niccolò, Di Carlo, De Carlo, Silla Diego, Silla Davide, Ninci. All.:Barsotti. Arbitro: Conti di Carrara. Marcatori: 52’ Vizzaccaro, 76’ Salvi, 82’ De Carlo. Note: espulsi: Brugiati, Moumou, Espulsi i dirigenti: Iavazzo (A.P.), Cimoli, Rosaia e Romiti Oscar (P). PONTREMOLI – Briciole di speranze per l’ex reginetta del, certezze per i Giovanissimi della, che, a due turni dalla fine della regular season del torneo, possonore la matematica. La squadra lunigianese sul campo amico del Lunezia ha fermato, dopo una lunga galoppata il, scavalcato sul tetto più alto della classifica dal Pietrasanta.